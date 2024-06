FIH2: Celebre a cultura hip hop no maior festival de danças urbanas da América Latina

Ric |Do R7

FIH2: O maior festival de danças urbanas da América Latina

O maior festival de danças urbanas da América Latina, FIH2, que tem mais de duas décadas de história, acontece entre os dias 5 e 7 de julho, no Teatro Positivo, em Curitiba. O evento celebra a cultura hip hop em todas as suas formas, reunindo dançarinos, artistas e entusiastas de todo o Brasil e do mundo.

