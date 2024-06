Filhote de onça-pintada surpreende ao ser flagrada no Parque do Iguaçu Um filhote de onça-pintada, que é fêmea, foi flagrada por câmeras em janeiro, em uma região isolada do Parque Nacional do Iguaçu,...

Filhote de onça pintada é flagrada no Parque do Iguaçu

Um filhote de onça-pintada, que é fêmea, foi flagrada por câmeras em janeiro, em uma região isolada do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, mas somente nesta terça-feira (11) as imagens foram descobertas.

