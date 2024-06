Ric |Do R7

Fim de semana promete altas temperaturas no Paraná; confira a previsão Desde o início da semana, o Paraná registrou altas temperaturas, para o fim de semana o sol continua predominando em todo o Estado...

Alto contraste

A+

A-

Fim de semana no Paraná será quente com temperaturas de 31ºC; confira previsão

Desde o início da semana, o Paraná registrou altas temperaturas, para o fim de semana o sol continua predominando em todo o Estado. De acordo com o Clima Tempo, na sexta-feira (14), o bloqueio atmosférico continua atuando, com isso, o sol continua aparecendo com pouca nebulosidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Boa da Pan entrevista a banda Jovem Dionísio nesta quinta (13)

• TRE Paraná faz sessão fora do Tribunal

• Fim de semana no Paraná será quente com temperaturas de 31ºC; confira previsão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.