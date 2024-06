Ric |Do R7

Governo do Paraná anuncia revisão no sigilo de documentos O Governo do Estado do Paraná anunciou nesta segunda-feira (17) que irá rever o sigilo de alguns documentos. Essa revisão será feita...

Sigilo de documentos serão revistos pelo Governo do Paraná

O Governo do Estado do Paraná anunciou nesta segunda-feira (17) que irá rever o sigilo de alguns documentos. Essa revisão será feita pela Controladoria Geral do Estado.

