Grêmio: Rumo às oitavas da Libertadores!

Grêmio deve mandar jogos da Libertadores no Couto Pereira

Recém classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio deve seguir mandando seus jogos dentro da competição continental no Couto Pereira, em Curitiba, enquanto a Arena do Grêmio não estiver em condições de receber partidas.

