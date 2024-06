Gusttavo Lima marca presença em jogo de futebol no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima estará no PR para assistir jogo entre ACP e Grêmio; veja detalhes (Caroline de Souza Machado)

O cantor Gusttavo Lima divulgou que estará presente na partida entre Atlético Clube Paranavaí (ACP) e Grêmio Maringá, que acontece no domingo (16), no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná. De acordo com a publicação divulgada no perfil oficial do Instagram do, a festa começará às 14 horas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Gusttavo Lima estará no PR para assistir jogo entre ACP e Grêmio; veja detalhes

• Empresário que atirou em suspeito de assalto agiu em legítima defesa, diz PCPR

• A Hora da Venenosa Curitiba ao vivo | 14/06/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.