Gusttavo Lima surpreende e motiva jogadores do Paranavaí com discurso antes de partida O cantor Gusttavo Lima esteve presente neste domingo (16), no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, para...

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima ataca de técnico e discursa para jogadores do Paranavaí: “Sangue no olho”

O cantor Gusttavo Lima esteve presente neste domingo (16), no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, para acompanhar o jogo entre Atlético Clube Paranavaí (ACP) e Grêmio Maringá. O artista que é dono de 60% da SAF do ACP esteve no vestiário e falou com os jogadores antes do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Gusttavo Lima ataca de técnico e discursa para jogadores do Paranavaí: “Sangue no olho”

• Goiás x Coritiba: acompanhe o pré-jogo e a transmissão da partida ao vivo

• Vídeo mostra prisão durante festa que acabou com 7 detidos e PMs feridos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.