Homem é condenado por drogar filha e amigas em festa do pijama Um homem de 57 anos foi condenado a 2 anos de prisão por drogar a filha de 12 anos e duas amigas em uma festa do pijama. De acordo...

Homem droga filha e amigas de 12 anos em festa do pijama e é preso

Um homem de 57 anos foi condenado a 2 anos de prisão por drogar a filha de 12 anos e duas amigas em uma festa do pijama. De acordo com o portal New York Post, Michael Meyden foi sentenciado na última segunda-feira (10) pelo caso que aconteceu em agosto de 2023 nos Estados Unidos.

