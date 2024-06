Ric |Do R7

Homem é detido por crime grave em Maringá Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (19) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por armazenamento de material...

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Maringá

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (19) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por armazenamento de material de pornografia infantil. Caso aconteceu em Maringá, no Norte do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Maringá

• REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO BOIA OU AFUNDA

• Polícia apreende mais de uma tonelada de drogas dentro de residência em Cascavel



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.