Homem é detido por vender gesso no lugar de cocaína no Paraná Um homem que tentou vender gesso no lugar de cocaína em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi detido pela Guarda...

03/06/2024

