Homem é ejetado de veículo e PRF interdita BR-277 para resgate com helicóptero

Um homem, de 54 anos, foi ejetado do veículo em que dirigia após uma colisão traseira com um caminhão, nesta sexta-feira (21), na BR-277, em Balsa Nova, na Serra de São Luiz do Purunã, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

