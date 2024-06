Ric |Do R7

Homem é preso em flagrante por abusar de colega de trabalho dormindo Um homem de 24 anos foi preso em Cascavel, na região Oeste do estado, por abusar sexualmente da colega de trabalho na manhã desta...

Homem abusa de colega de trabalho dormindo e é preso em flagrante

Um homem de 24 anos foi preso em Cascavel, na região Oeste do estado, por abusar sexualmente da colega de trabalho na manhã desta quinta-feira (13). De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a prisão aconteceu em flagrante.

