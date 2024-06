Ric |Do R7

Homem é preso suspeito de matar namorada e arrastar corpo com moto; confira as imagens chocantes Um homem foi preso suspeito de matar a namorada a facadas, degolado e arrastado o corpo da vítima pelas ruas. De acordo com as investigações...

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso suspeito de matar namorada e arrastar corpo com moto; assista

Um homem foi preso suspeito de matar a namorada a facadas, degolado e arrastado o corpo da vítima pelas ruas. De acordo com as investigações, o suspeito do crime foi identificado como Wellington Honorato dos Santos, de 32 anos, que foi preso na segunda-feira (3), em Nova Maringá (MT).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Operação do MP apura sumiço de registro de sessão da Câmara de Cornélio Procópio

• CCJ aprova quatro emendas e rejeita outras nove de projeto Parceiro da Escola

• Casal é preso suspeito de agredir e torturar a filha em Pinhais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.