Homem é preso suspeito de usar doces para sequestrar e abusar de criança

Um homem, de 56 anos, foi preso suspeito de sequestrar e estuprar uma criança. Segundo relatos ao site TNOnline, o suspeito levou o menino, de 9 anos, até um mercado com a promessa de comprar doces. Após isso, ele levou a criança para a casa do homem. A prisão aconteceu no último sábado (20) em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

