Homem é salvo por trabalhadores após quase morrer afogado em córrego

Homem quase morre afogado ao cair em córrego mas é salvo por trabalhadores

Um homem quase morreu afogado após cair em um córrego, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, na noite do último domingo (19). A vítima, suspeita de embriaguez, foi salva por um grupo de trabalhadores até a chegada do Corpo de Bombeiros.

