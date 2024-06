Homem esfaqueado no centro de Curitiba: tragédia choca a cidade O homem esfaqueado no centro de Curitiba nesta quarta-feira (19) morreu no hospital para onde foi levado após a agressão. A morte...

Homem esfaqueado no centro de Curitiba morre um dia depois do ataque

O homem esfaqueado no centro de Curitiba nesta quarta-feira (19) morreu no hospital para onde foi levado após a agressão. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que já identificou e prendeu o suspeito do crime.

