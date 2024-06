Homem invade comércio e atinge criança em Guaratuba

Ric |Do R7

Homem invade comércio com carro para salvar suspeita de furto e acerta criança

Um homem invadiu um comércio com o carro para tentar resgatar uma mulher suspeita de furtar um comércio e atingiu uma criança, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O caso foi registrado na noite de domingo (9) e foi filmado por câmeras de segurança (assista ao vídeo abaixo).

