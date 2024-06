Homem morre em acidente após perder controle do carro em Ponta Grossa Um homem de 41 anos morreu após um grave acidente no trecho urbano da BR-373, em Ponta Grossa, no sábado (8) à noite. De acordo com...

Ric|Do R7 09/06/2024 - 12h13 (Atualizado em 09/06/2024 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share