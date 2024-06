Ric |Do R7

Homem se arrepende após abusar de mãe na frente da filha Um homem que abusou sexualmente de uma mãe na frente da filha de 12 anos, no bairro Tatuquara, em Curitiba, disse estar arrependido...

Alto contraste

A+

A-

Homem que abusou de mãe na frente da filha diz estar arrependido

Um homem que abusou sexualmente de uma mãe na frente da filha de 12 anos, no bairro Tatuquara, em Curitiba, disse estar arrependido e justificou o crime dizendo que na hora estava alcoolizado, de acordo com o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Fabiano Oliveira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem que abusou de mãe na frente da filha diz estar arrependido

• Federação Inglesa quer o banimento de Lucas Paquetá em caso de condenação

• Resultado do Dia de Sorte 921 de hoje (04/06/2024); prêmio de R$ 1 milhão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.