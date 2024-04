Homem tenta roubar moto e morre em confronto com policial

Um homem morreu após se envolver em um confronto com a Polícia Militar (PM) na região central da cidade de Londrina, no norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (28). O suspeito tentou roubar uma moto, mas foi abordado por um policial. O agente estaria de folga e disparou contra o indivíduo por ter sido ameaçado.

