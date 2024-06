Ric |Do R7

Identidade revelada: ossada encontrada no Paraná é de mulher desaparecida há dois anos Um laudo antropológico realizado em uma ossada encontrada no Paraná revela a identidade do corpo. De acordo...

Ossada encontrada no Paraná é de mulher desaparecida há dois anos, afirma laudo

Um laudo antropológico realizado em uma ossada encontrada no Paraná revela a identidade do corpo. De acordo com os resultados recebidos pela Polícia Civil de Iporã, na última terça-feira (11), os ossos são de uma mulher desaparecida há dois anos.

