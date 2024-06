Ric |Do R7

Idoso causa caos em Centro de cidade: esfaqueia motoboy, destrói carros e ameaça pessoas Um idoso foi preso suspeito de esfaquear um motoboy na manhã desta quarta-feira (19), na região central de Campo Grande, no Mato...

Idoso esfaqueia motoboy, destrói carros e ameaça pessoas em Centro de cidade

Um idoso foi preso suspeito de esfaquear um motoboy na manhã desta quarta-feira (19), na região central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Além disso, o homem é suspeito de destruir carros e ameaçar pessoas com um martelo.

