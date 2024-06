Idoso morre após agressão brutal na frente do neto Um idoso de 77 anos morreu após levar uma “voadora” no peito de um homem enquanto caminhava com o neto. O caso foi registrado no...

Alto contraste

A+

A-

Idoso morre após levar “voadora” no peito na frente do neto (Caroline de Souza Machado)

Um idoso de 77 anos morreu após levar uma “voadora” no peito de um homem enquanto caminhava com o neto. O caso foi registrado no sábado (8), em Santos (SP). De acordo com as investigações preliminares, o idoso reclamou com um motorista após quase ser atropelado e foi agredido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Furto de camisas em loja do Paraná Clube deixa prejuízo de 3 mil reais

• Curso de tecnologia gratuito do Intituto Renault está com vagas abertas

• O futuro de cascavel: Plano de mobilidade é aprovado, mas na prática o que muda?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.