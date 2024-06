Igor Paixão: O destaque do futebol internacional! No Bate Pronto desta quinta-feira (13), a equipe do Ric Esporte Clube tem um convidado especial: Igor Paixão, ex-jogador do Coritiba...

Alto contraste

A+

A-

Igor Paixão é o destaque do Bate Pronto desta quinta-feira (13/06)

No Bate Pronto desta quinta-feira (13), a equipe do Ric Esporte Clube tem um convidado especial: Igor Paixão, ex-jogador do Coritiba, que hoje defende as cores do Feyenoord da Holanda. Ele aproveita as férias do calendário europeu para bater um papo com o time do programa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• 13/06/2024 | Jovem Pan News | #AOVIVO

• Igor Paixão é o destaque do Bate Pronto desta quinta-feira (13/06)

• Caso de perseguição a jovem estudante é destaque do Balanço Geral



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.