Imagem chocante revela momento antes de homicídio em Curitiba

Vídeo flagra homem próximo a caminhonete antes de homicídio em Curitiba

A Polícia Civil divulgou uma imagem de câmera de segurança que mostra uma pessoa se aproximando da caminhonete no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, na madrugada desta terça-feira (11). As investigações apuram se esse homem é a vítima encontrada morta a 100 metros do carro.

