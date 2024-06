Imagem exclusiva do assassinato de jovem choca telespectadores no Cidade Alerta Curitiba O Cidade Alerta Curitiba traz imagens exclusivas do assassinato de Cauan da Cruz Francor, de 21 anos. O jovem foi morto a pedrada...

Cidade Alerta Curitiba traz imagem exclusiva do assassinato de jovem no Paraná

O Cidade Alerta Curitiba traz imagens exclusivas do assassinato de Cauan da Cruz Francor, de 21 anos. O jovem foi morto a pedrada em Rio Branco do Sul no último sábado (9). No entanto, o corpo foi encontrado quatro dias depois. Paulo Gomes é quem comanda o programa nesta quinta-feira (13), a partir das 18h.

