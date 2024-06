Ric |Do R7

Imagens chocantes mostram acidente com garota de programa em Curitiba Moradores do Centro de Curitiba registraram imagens do acidente em que um carro, onde estavam um homem e uma garota de programa,...

Vídeo mostra momento após acidente com garota de programa em Curitiba

Moradores do Centro de Curitiba registraram imagens do acidente em que um carro, onde estavam um homem e uma garota de programa, tombou na Rua Voluntários da Pátria. O vídeo gravado no final da madrugada desta quarta-feira (12), mostra popula...

