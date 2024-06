Imagens chocantes revelam momento em que jovem tenta fugir de distribuidora antes de ser baleado

Alto contraste

Jovem morto em distribuidora tentou fugir do local; veja vídeo

Dois jovens foram baleados em uma distribuidora de bebidas na noite desta terça-feira (11), no bairro Parque da Fonte, em São José dos Pinhais. Um dos jovens morreu e o outro foi encaminhado ao hospital. O momento do crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Conforme as imagens, o jovem morto na distribuidora tentou fugir do local (assista abaixo). De acordo com a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

