Imagens impressionantes do acidente na PR-445 em Londrina

Um acidente na PR-445, em Londrina, no norte do Paraná, no dia 2 de junho, envolveu cinco veículos depois de um carro tentar fazer...

Acidente na PR-445 é causado após carro ultrapassar em local proibido; vídeo

Um acidente na PR-445, em Londrina, no norte do Paraná, no dia 2 de junho, envolveu cinco veículos depois de um carro tentar fazer uma ultrapassagem proibida em cima de uma ponte e em via com faixa contínua. Uma câmera instalada em um ônibus registrou o momento.

