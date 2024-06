Impacto da PEC das Praias: veja quais praias do Paraná podem ser afetadas Devido a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 3 de 2022, que prevê que os terrenos da Marinha do Brasil sejam domínio do Estado...

PEC das Praias: confira as praias do Paraná que podem ser vendidas

Devido a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 3 de 2022, que prevê que os terrenos da Marinha do Brasil sejam domínio do Estado e Municípios, algumas praias do Paraná poderão ser vendidas caso o projeto seja aprovado no Congresso.

