Impacto do Diabetes no Paraná

A Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica causada pela falta de insulina ou pela incapacidade da insulina de funcionar corretamente...

Veja os números do Diabetes no Paraná

A Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica causada pela falta de insulina ou pela incapacidade da insulina de funcionar corretamente, resultando em altos níveis de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma contínua. No Paraná, a prevalência de diabetes em pessoas com mais de 18 anos passou de 5,8% em 2013 para 7,7% em 2019, ocasionando em aproximadamente 881 mil pessoas diagnosticadas.

