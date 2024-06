Impacto no bolso: Combustível mais caro para distribuidoras e consumidores Combustível sobe para distribuidoras e consumidor sente impacto no bolso A alta no preço dos combustíveis tem impactado diretamente...

Combustível sobe para distribuidoras e consumidor sente impacto no bolso

A alta no preço dos combustíveis tem impactado diretamente no bolso dos consumidores e distribuidoras. Confira todos os detalhes na reportagem! Acompanhe todas as notícias do RIC Notícias 24h no site: www.ric.com.br/rn24h. Siga o RIC Notícias 24h no Instagram e fique bem informado. https://www.instagram.com/ricnoticias24h/

