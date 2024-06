Incêndio assusta moradores e destrói veículos no pátio da Polícia Civil

Ric |Do R7

Incêndio atinge pátio da Polícia Civil e carros apreendidos são destruídos no PR

Um incêndio, na tarde desta quinta-feira (13), atingiu o pátio da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para onde são levados os carros apreendidos, em Londrina, no norte do estado.

