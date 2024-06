Incêndio destrói Porsche avaliado em R$ 1 milhão em festa no Paraná; veja a imagem impressionante Um incêndio destruiu um Porsche Carrera, avaliado em R$ 1 milhão, em uma festa realizada na cidade de Umuarama, no noroeste do Paraná...

Incêndio destrói Porsche avaliado em R$ 1 milhão em festa no Paraná; assista

Um incêndio destruiu um Porsche Carrera, avaliado em R$ 1 milhão, em uma festa realizada na cidade de Umuarama, no noroeste do Paraná. O veículo de luxo estava estacionado em uma chácara, na Estrada Jaborandi, quando os seguranças do evento perceberam as chamas. Um SUV Volvo XC60, de aproximadamente R$ 500 mil, também foi atingido pelo fogo.

