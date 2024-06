Incidente inusitado: Menina é resgatada após ficar presa em máquina de pelúcias

Ric |Do R7

Menina fica presa em máquina de pelúcias e é resgatada após meia hora

Uma menina de três anos precisou ser resgatada após ficar presa dentro de uma máquina de pelúcias em um shopping de Fortaleza. O incidente aconteceu no final de abril, mas viralizou na internet no último final de semana depois que as imagens foram divulgadas.

