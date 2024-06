Ric |Do R7

Inverno 2024: Prepare-se para um dos mais quentes dos últimos anos no Paraná A estação mais fria do ano começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20), mas as temperaturas seguem mais altas que o normal...

Inverno 2024 será um dos mais quentes dos últimos anos no Paraná

A estação mais fria do ano começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20), mas as temperaturas seguem mais altas que o normal para época. Isso porque o inverno deve ficar em média 1ºC a 2ºC acima da média por causa do La Niña.

