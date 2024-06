Ric |Do R7

Inverno no Paraná: dias quentes e abafados marcam o início da estação O inverno começa nesta quinta-feira (20), mas os primeiros dias serão abafados no Paraná com as temperaturas batendo a casa dos 30ºC...

Inverno começa com dias quentes e temperaturas na casa dos 30ºC no Paraná

O inverno começa nesta quinta-feira (20), mas os primeiros dias serão abafados no Paraná com as temperaturas batendo a casa dos 30ºC em alguns municípios.

