Irmão e ex-dupla com Chrystian, Ralf lamenta morte de cantor O cantor Ralf, ex-dupla e irmão de Chrystian lamentou a morte do familiar e do antigo companheiro em um post publicado no Instagram...

Irmão e ex-dupla com Chrystian, Ralf lamenta morte: “Não conseguimos nos despedir”

O cantor Ralf, ex-dupla e irmão de Chrystian lamentou a morte do familiar e do antigo companheiro em um post publicado no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (20). Chrystian morreu na noite desta quarta (19), aos 67 anos.

