Ivana Knöll: A Musa da Croácia que Encantou o Mundo

Quem é Ivana Knöll? Conheça a Musa da Croácia que está na Eurocopa (Caroline de Souza Machado)

A modelo Ivana Knöll, de 26 anos, recebeu atenção dos holofotes durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na época, a beleza e as roupas chamaram a atenção dos torcedores de todo o mundo. Atualmente, Ivana Knöll tem três milhões de seguidores no Instagram, ela atua como influencer e divulga a própria marca de moda praia.

