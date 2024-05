James Freitas no comando do Coritiba: uma história de interinos no Coxa Após a demissão de Guto Ferreira no comando técnico do Coritiba - ocorrida no dia 1º de maio após derrota para o Sport no Couto Pereira...

Ric|Do R7 28/05/2024 - 18h18 (Atualizado em 28/05/2024 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share