Jovem assassinado em Rio Branco do Sul: a história por trás da tragédia Cauan da Cruz Francor, de 21 anos, encontrado morto na última terça-feira (11), no município de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana...

Rapaz assassinado em Rio Branco do Sul já sofreu uma tentativa de homicídio

Cauan da Cruz Francor, de 21 anos, encontrado morto na última terça-feira (11), no município de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), já tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Segundo os familiares, em 2023, o jovem assassinado já sofreu um ataque a tiros após o envolvimento com uma mulher comprometida, mas sobreviveu.

