Jovem atacada com soda cáustica relata momentos de terror no Paraná A jovem Isabelly Ferreira revelou nesta segunda-feira (10) detalhes do momento em que foi atacada com soda...

“Só queimava”, diz jovem atacada com soda cáustica no Paraná

A jovem Isabelly Ferreira revelou nesta segunda-feira (10) detalhes do momento em que foi atacada com soda cáustica, em Jacarezinho, no norte do Paraná. O crime aconteceu no dia 22 de maio e a suspeita Debora Custódio está presa.

