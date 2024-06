Jovem atacada com soda cáustica revela detalhes chocantes sobre seu relacionamento Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com soda cáustica no dia 22 de maio, em Jacarezinho, no norte do Paraná, contou detalhes...

Alto contraste

A+

A-

Jovem atacada com soda cáustica fala sobre relacionamento com atual da suspeita

Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com soda cáustica no dia 22 de maio, em Jacarezinho, no norte do Paraná, contou detalhes sobre o relacionamento que teve com o ex namorado, que é atual de Débora Custódio, suspeita que confessou cometer o crime por ciúmes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem atacada com soda cáustica fala sobre relacionamento com atual da suspeita

• Veja como foi a estreia da nova temporada da Hora da Venenosa em Curitiba

• Tênis: Carlos Alcaraz é campeão de Roland Garros pela primeira vez na carreira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.