Jovem desaparecida em Tibagi está grávida A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue nas buscas e na investigação do desaparecimento de uma jovem em Tibagi, nos Campos Gerais...

Caso Ísis: Polícia busca jovem desaparecida em Tibagi onde celular emitiu sinal

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue nas buscas e na investigação do desaparecimento de uma jovem em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, saiu de casa no início da noite do dia 6 de junho para se encontrar com um homem. Desde então, os familiares e amigos não tiveram mais informações sobre o paradeiro da adolescente.

