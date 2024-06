Ric |Do R7

Jovem é encontrado morto em Rio Branco do Sul O jovem Cauan da Cruz Francor, de 21 anos, foi encontrado morto com o corpo com sinais de violência na última terça-feira (11), em...

Jovem é encontrado morto com sinais de violência após ficar 4 dias desaparecido

O jovem Cauan da Cruz Francor, de 21 anos, foi encontrado morto com o corpo com sinais de violência na última terça-feira (11), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ele estava desaparecido há quatro dias.

