Linhas de ônibus Leste-Oeste terão mudanças em Curitiba; confira

Cinco linhas de ônibus Ligeirão Leste-Oeste terão desvios de itinerário a partir desta quinta-feira (20), por causa de um bloqueio total da canaleta na Rua Engenheiro Costa Barros, no trecho entre o Terminal Oficinas e a Estação Tubo Teófilo Otoni, no bairro Cajuru, em Curitiba. Por isso, as mudanças devem durar até o fim das obras no trecho.

