Lojas Colombo inaugura sua primeira filial em Jacarezinho - Novidades fresquinhas!

Lojas Colombo inaugura sua primeira filial em Jacarezinho

Nesta quarta-feira, 05/06, a Lojas Colombo reforça seus princípios de atender com humildade, simplicidade e o básico bem feito, e irá promover a inauguração da primeira filial em Jacarezinho (PR). A solenidade inicia às 10 horas com o descerramento da fita inaugural e a presença da diretoria da Lojas Colombo, representada pelo diretor Comercial, Odair Ziero e a gerente da unidade, Aline Teixeira. Também são esperados profissionais da imprensa, autoridades e influenciadores digitais locais. Entre as atrações programadas estão o tradicional coffee, animação na porta de entrada, sorteio de uma fritadeira e distribuição de brindes.

