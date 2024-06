Lucas Ronier decide e Coritiba vence o líder América-MG Lucas Ronier saiu do banco para decidir, e o Coritiba venceu o América-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (19), no Couto Pereira, pela...

Joia decide, e Coritiba vence o líder América-MG para colar no G-4 da Série B

Lucas Ronier saiu do banco para decidir, e o Coritiba venceu o América-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (19), no Couto Pereira, pela Série B. Com o resultado, o Coxa colou no G-4.

