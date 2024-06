Mãe de advogada morta lamenta final trágico em comovente postagem

Alto contraste

Mãe de advogada morta lamenta final trágico: “Esperamos ansiosos te reencontrar”

A mãe da advogada Alessandra Dellatorre lamentou o final trágico da filha nas redes sociais após quase dois anos do desaparecimento. Os restos mortais da mulher de 29 anos foram encontrados em um matagal no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil.

