Mãe de Ísis mantém esperança em encontrar filha desaparecida A mãe de Ísis Victoria Mizerski, Flávia Mizerski, conversou com a equipe da RICtv e ressaltou que se apega na fé para encontrar a...

Mãe de Ísis mantém esperança em encontrar filha: “Minha fé me faz acreditar”

A mãe de Ísis Victoria Mizerski, Flávia Mizerski, conversou com a equipe da RICtv e ressaltou que se apega na fé para encontrar a filha com vida. Nesta quinta-feira (20), o desaparecimento da adolescente moradora de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, completa 14 dias.

